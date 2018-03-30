انطلاق مشروع حاضنات الأعمال ( مراكز ريادة الأعمال والإبتكار) في عشرة جامعات ليبية برعاية الاتحاد الأوروبي .





تونس 30 مارس 2018 - اجتمعت بتونس عشرة جامعات ليبية لإطلاق

مشروع مراكز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعات بحضور ممثلين عن الاتحاد

الأوروبي وعن الدولة الليبية ورؤساء الجامعات المشتركة ومدراء مراكز

ريادة الأعمال بهذه الجامعات بهدف دعم وتطوير المشاريع الصغرى والمتوسطة

لفتح المجال للشباب الليبي لإيجاد فرص أكبر في العمل والمساهمة برفع

الاقتصاد المحلي.

ويعتبر المشروع وفقاً لما جاء في نشرة صحفية صادرة عن بعثة الاتحاد

الأوروبي لدى ليبيا جزء من مشروع اقتصادي مقدم من الاتحاد الأوروبي لدعم

الاقتصاد الليبي " البرنامج الأوروبي للدعم الاقتصادي في ليبيا: التكامل،

التنوع والاستخدام المستدام SLEIDSE" والذي تقدر قيمته بـ " 7,6 مليون

يورو. بعد توقيع اتفاقية تعاون في شهر يونيو من العام 2017 مع عشرة

جامعات ليبية (المرقب، بنغازي، غريان، مصراته، سبها، سرت، طبرق، طرابلس،

الزاوية، والجفرة). SLEIDSE ، وقدمت تدريبات لمدة تزيد عن 300-ساعة

تدريبية لمدراء حاضنات الأعمال بالجامعات ، بالإضافة لتنظيم عدة جولات

دراسية لعدة حاضنات أعمال في فرنسا، لبنان وتونس .

وأكدت السفيرة " بيتينا موشيدت " رئيسة البعثة الأوروبية بالمناسبة "

ان الاتحاد الأوروبي فخور بدعمه لأحلام الشباب الليبي الذي يحلم بمستقبل

أفضل من خلال الاستفادة من حاضنات الأعمال داخل الجامعات الليبية ، ومن

خلال هذا المشروع الذي نفذته SLEIDSE نحن نترجم رؤية الاتحاد الأوروبي

لمستقبل أفضل لليبيا ، وخاصة في مجال الاقتصاد المتنوع .

وقالت السفيرة " بيتينا " : لا شك أن الطريق صعب ، خاصة أن الظروف في

ليبيا غير مناسبة ، لكن نحن كاتحاد أوروبي ندعم الشباب ليطبق الأفكار على

أرض الواقع ويحقق أحلامه ، والجامعات هي دائماً أفضل بيئة لتجربة أي فكرة

جديدة وللإبداع".

وبإطلاق مشروع ريادة الأعمال، الاتحاد الأوروبي يتبنى فعلياً بيئة نشطة

ومتاحة للجميع في ليبيا خاصة الشباب. من الناحية القانونية، SLEIDSE عمل

مع الجامعات وخبراء من البرنامج الوطني لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة

لإنشاء قاعدة قانونية تقام على أساسها مراكز ريادة الأعمال في الجامعات.

تم توقيع قرار في هذا الصدد من قبل وزير التعليم العالي في يوم 14 مارس

2018.

و الجامعات المشتركة وبدعم من SLEIDSE, اختارت نحو 100 طالب ذوي أفكار

ريادية لتلقي تدريبات عن كيفية تجهيز وتقديم فكرتهم خلال عرض مدته ثلاث

دقائق. اختير 10 فائزين بأفضل فكرة عمل وتم ترشيحهم لحضور احدى المخيمات

التي تقيمها SLEIDSE في المستقبل القريب. هؤلاء الفائزين اختيروا ايضاً

لمرافقة رؤساء الجامعات ومدراء مراكز الأعمال لزيارة احدى الحاضنات

الكبرى في تونس ISTIC Start-up Enterprise. هذه الحاضنة تعمل تحت اشراف

المؤسسة التونسية لدعم الصناعة والابتكار والتي تختص في المعلوماتية

وتقنية الاتصالات .



( وال )