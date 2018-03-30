النائب كاجمان يلتقي سفير ألمانيا لدى ليبيا .







طرابلس 30 مارس 2018 (وال) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي

لحكومة الوفاق الوطني أ " عبدالسلام كاجمان " ، سفير ألمانيا لدى ليبيا "

كرستيان بوك " .

وبحث اللقاء ، الذي عقد الخميس بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس ، الوضع

الراهن في الجنوب ، وإيجاد الحلول الجذرية للأزمة ، وجبر الضرر بين

الأطراف المتنازعة ، اضافة إلى التعاون الثنائي بين ليبيا وألمانيا في

مجالات التعليم ، والصحة، والأمن ، وتشكيل لجان ليبية ألمانية تتواصل مع

مكتب النائب " كاجمان " لتعزيز التعاون المشترك .



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