النائب كاجمان يلتقي سفير
ألمانيا لدى ليبيا .
الجمعة ، 30- 03- 2018 - 12:44:00
طرابلس 30 مارس 2018 (وال) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي
لحكومة الوفاق الوطني أ " عبدالسلام كاجمان " ، سفير ألمانيا لدى ليبيا "
كرستيان بوك " .
وبحث اللقاء ، الذي عقد الخميس بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس ، الوضع
الراهن في الجنوب ، وإيجاد الحلول الجذرية للأزمة ، وجبر الضرر بين
الأطراف المتنازعة ، اضافة إلى التعاون الثنائي بين ليبيا وألمانيا في
مجالات التعليم ، والصحة، والأمن ، وتشكيل لجان ليبية ألمانية تتواصل مع
مكتب النائب " كاجمان " لتعزيز التعاون المشترك .
( وال )