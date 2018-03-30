صندوق موازنة الاسعار بسرت يشرع في توزيع السلع التموينية على الجمعيات الاستهلاكية .









سرت 30 مارس 2018 (وال) - شرع صندوق موازنة الاسعار بسرت في

توزيع السلع التموينية على الجمعيات الاستهلاكية بالمدينة وضواحيها ،

وتشمل الزيت والطماطم والمكرونة والتن والارز والشاي.

وقال مدير الصندوق " عبد العالي القبي " إن السلع التموينية

كافة يتم توزيعها عبر المنظومة الرئيسية المعتمدة من الادارة العامة

للصنوق ، لافتاً في هذا الصدد إلى أن السلع وصلت إلى مخازن الصندوق منذ

بداية شهر مارس الجاري ، وان بعض المشاكل الفنية والتقنية حالت دون

توزيعها على المواطنين منذ استلامها .

وأكد " القبي " لمراسل وكالة الأنباء الليبية " وال " بسرت ان الجمعيات

المعتمدة لدى الصندوق وعددها 121 جمعية موزعة على مناطق مدينة سرت قد

شرعت منذ صباح الخميس في استلام مخصصاتها من السلع التموينية عبر

الكشوفات المعتمدة من صندوق موازنة الاسعار.



(وال - سرت)