مدير أمن الجفارة يجتمع مع أعيان وأعضاء المجلس الاجتماعي بالمدينة .





الجفارة 30 مارس 2018 (وال ) - تركز الاجتماع الذى عقده مدير

أمن منطقة الجفارة مع أعضاء المجلس الاجتماعي وأعيان المنطقة على مناقشة

عودة المؤسسات العامة للعمل وتقديم خدماتها إلى المواطنين والعمل على

كيفية صيانة بعض المقار، ومراكز الشرطة ووحدات المرور ودعمها من قبل

وزارة الداخلية .

كما تطرق الإجتماع إلى سبل تفعيل قسم الجوازات وإعادته للخدمة في أقرب

وقت ممكن .

الجدير بالذكر أن هذا الإجتماع سيكون منطلقاً لسلسلة من الاجتماعات التي

ستعقد في الفترة القادمة بهدف زيادة التنسيق والعمل لعودة المؤسسات داخل

المنطقة للعمل .



( وال )