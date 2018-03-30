خطة أمنية لتأمين معرض طرابلس الدولي في دورته الـ " 46 .









طرابلس 30 مارس 2018( وال )- عقد بمديرية أمن طرابلس اجتماع أمني موسع

خصص لاعداد خطة أمنية لتأمين معرض طرابلس الدولي في دورته الـ " 46.

وأوضح مكتب العلاقات العامة بمديرية أمن طرابلس ان الاجتماع عقد بحضور

رئيس مكتب العلاقات العامة ، والجهات الأمنية متمثلة في الحرس الرئاسي ،

قسم التفتيش والمتابعة ، وجهاز المباحث العامة طرابلس ، والشرطة العسكرية

، وهيئة السلامة الوطنية ، وقسم مرور طرابلس ، وقوة العمليات الخاصة ..

حيث بحث الاجتماع سير الخطط وعملية تنفيذها لتأمين أيام دورة المعرض .

يذكر أن الهيئة العامة للمعارض كانت قد أعلنت عن افتتاح الدورة السادسة

والاربعين لمعرض طرابلس الدولي ابتداء من اليوم (الثاني إلى الثاني عشر )

من شهر أبريل القادم ، وذلك بعد أن تكاملت الاستعدادات والتحضيرات ، وكل

التدابير المتاحة التي ستمكن الشركات المحلية والعالمية والوكلاء

المعتمدين لشركات عالمية اقتصادية وصناعية من المشاركة بنجاح .. بالاضافة

إلى وضع برامج وأنشطة مختلفة مصاحبة لفاعليات المعرض كورش عمل علمية

وندوات تخصصية ومؤتمرات اقتصادية وعلمية مع تنظيم أنشطة رياضية ومهرجانات

فنية شعبية ووطنية مصاحبة لهذه الدورة .

وسينطلق برنامج الافتتاح الرسمي للدورة باشراف الهيئة العامة للمعارض

وحضور وسائل الاعلام المختلفة بايقاد الشعلة من أمام البوابة المطلة

بشارع عمر المختار .

وستحتضن قاعة عمر المختار للمؤتمرات بالمعرض قص الشريط التقليدي بحضور

الضيوف والمدعوين ، وان المعرض سيفتتح أبوابه للجمهور طيلة أيام الاسبوع

، عدا يوم الجمعة فسيكون الافتتاح خلال الفترة المسائية فقط .



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