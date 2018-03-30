كلية الآداب بجامعة مصراته تحتضن المؤتمر الدولي الاول للتعليم .الجمعة ، 30-03-2018 - 11:57:00




مصراته 30 مارس 2018 ( وال ) - احتضنت كلية الآداب بجامعة مصراته
المؤتمر الدولي الأول للتعليم تحت شعار" تعليم أفضل لمستقبل أفضل "
بمشاركة محلية ودولية تمثلت في الجزائر وفرنسا وبريطانيا وفلسطين
والسعودية ومصر وتونس ، اضافة إلى الجامعات الليبية .
وذكرت لجنة التحكيم بالمؤتمر انها تلقت " 89 " بحثا من أصل مئة واثنين
باحث تقدموا بأوراق بحثيه للمشاركة في أعمال المؤتمر من 13 " جامعة
ليبية ، إضافة لمشاركات خارجية من دول الجزائر وفرنسا وبريطانيا وفلسطين
والسعودية ومصر وتونس .. حيث تمت مناقشة بعض الأوراق البحثيه باللغتين
الفرنسية والانجليزية .
وتعكف اللجنة العلمية المشرفة على المؤتمر على صياغة التوصيات التي
ستصدر عن المؤتمر وتقديمها إلى وزارة التعليم للنظر في إمكانية تطبيقها .
( وال )

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