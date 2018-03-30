نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .الجمعة ، 30-03-2018 - 11:40:00




طرابلس 30 مارس 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على
ساحل ليبيا اليوم الجمعة ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات
بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :
السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة ، والريح شرش على ساحل
الخمس ويكون باش على باقى الساحل يتحول يوم الغد الى قبلى سرعتها مابين
(05-20)عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.25-1.25) متر ، والبحر
هادى الى خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر مابين (15-16) درجة مئوية ،
والرؤيـة جيدة .

* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :
السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على ساحل الجبل الاخضر ،
والريح شرش بوجه عام ويكون باش هذا اليوم على ساحل شحات يتحول يوم الغد
الى شلوق على ساحل الخليج و بنغازى سرعتها مابين (05 - 20) عقدة وتصل
صباح اليوم الى (25) عقدة على ساحل طبرق ، وإرتفاع الموج يتراوح مابين
بين )0.75-2.25) متر ويصل صباح اليوم الى (3.00) متر على ساحل طبرق ،
والبحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ويكون مضطرب صباح اليوم على ساحل
طبرق ، ودرجة حرارة سطح البحر مابين (15-17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة
.

(وال)

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