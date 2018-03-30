نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .







طرابلس 30 مارس 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على

ساحل ليبيا اليوم الجمعة ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات

بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :

السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة ، والريح شرش على ساحل

الخمس ويكون باش على باقى الساحل يتحول يوم الغد الى قبلى سرعتها مابين

(05-20)عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.25-1.25) متر ، والبحر

هادى الى خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر مابين (15-16) درجة مئوية ،

والرؤيـة جيدة .



* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على ساحل الجبل الاخضر ،

والريح شرش بوجه عام ويكون باش هذا اليوم على ساحل شحات يتحول يوم الغد

الى شلوق على ساحل الخليج و بنغازى سرعتها مابين (05 - 20) عقدة وتصل

صباح اليوم الى (25) عقدة على ساحل طبرق ، وإرتفاع الموج يتراوح مابين

بين )0.75-2.25) متر ويصل صباح اليوم الى (3.00) متر على ساحل طبرق ،

والبحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ويكون مضطرب صباح اليوم على ساحل

طبرق ، ودرجة حرارة سطح البحر مابين (15-17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة

.



(وال)