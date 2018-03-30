اعادة بتصحيح التاريخ .

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تلفزيون: تركيا تحتجز 70 ضابطا بالجيش للاشتباه بصلتهم بكولن .



اسطنبول 30 مارس 2018 (وال)- امر ألادعاء التركي باحتجاز 70 ضابطا

بالجيش للاشتباه في صلتهم برجل الدين "فتح الله كولن" المقيم في الولايات

المتحدة والذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.

وقالت محطة "سي.إن.إن ترك" امس الخميس أن الشرطة التركية نفذت عمليات

متزامنة في 38 إقليما في إطار تحقيق يقوده الادعاء في إقليم "قونية" بوسط

البلاد وإنه تم إلقاء القبض على المشتبه بهم بناء على شهادات أدلى بها

جنود احتجزوا في السابق لعلاقاتهم بكولن ويعتقد أنهم كانوا يتولون

مسؤولية تجنيد طلاب لحركة كولن .

وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد قال هذا الشهر إن تركيا

احتجزت 160 ألف شخص وفصلت عددا مماثلا تقريبا من وظائف عامة منذ محاولة

الانقلاب في يوليو 2016 .