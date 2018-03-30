الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.







طرابلس 30 مارس 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الجمعة ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



** ملخص عام : طقس معتدل هذا اليوم على اغلب مناطق ليبيا وتسجل

درجات الحرارة ارتفاع ملحلوظ يوم الغد على مناطق شمال وجنوب غرب ليبيا .



* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء قليلة السحب ، والرياح جنوبية غربية فجنوبية شرقية

معتدلة الى نشطة السرعة مساء يوم الغد على بعض المناطق الساحلية مما قد

تسبب في اثارة الاتربة والغبار ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين

(27-22) درجة مئوية وتسجل إرتفاع ملحوظ من يوم الغد .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاتر أحياناً مع احتمال ظهور

شبورة مائية اثناء الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الخليج والمرتفعات

الجبلية ، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة أحيانا

، ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (16-23) درجة مئوية تتحول يوم

الغد إلى جنوبية غربية فجنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم السبت

على سهل بنغازي وبعض مناطق الخليج مما تسبب في اثارة الاتربة والغبار مع

ارتفاع فى درجات الحرارة .

* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية فجنوبية

شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى مابين (23- 27)

درجة مئوية وتسجل إرتفاع تدريجي من يوم الغد على أغلب المناطق .



* الكفرة - تازربو - السرير:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة ، والرياح شمالية

غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح

مابين( 23 - 26) درجة مئوية وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد على اغلب

المناطق .



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