إيطاليا: خمس اعتقالات تشمل تونسيا أيضا بتهمة الإرهاب .





لاتينا 29 مارس 2018 (وال)- اعتقلت السلطات الامنية الايطالية في

"لاتينا" مواطنا تونسيا بتهمة الإرهاب في اطار تنفيذها لخمس عمليات

اعتقال.

وقالت مصادر امنية ايطالية أن "من بين المعتقلين في عملية مكافحة الإرهاب

التي تمت على نطاق واسع ونفذتها قوات الشرطة بين روما ولاتينا" "هناك

مواطن تونسي يتردد على المدينة تورط بتزويد "أنيس العامري" بوثائق هوية

مزورة تمكنه من مغادرة إيطاليا والذهاب إلى برلين".

واضافت المصادر الأمنية أن "رجال مقر الشرطة الوقائية يقومون بالتعاون مع

مكتب التحقيقات العامة والعمليات الخاصة "ديغوس" في روما ولاتينا بتنفيذ

أمر حجز احترازي في السجن ضد خمسة أشخاص مرتبطين بشبكة العلاقات التي

أقامها الإرهابي العامري في إيطاليا".

وخلصت المصادر الى القول إن "المحتجزين يواجهون تهماً بجرائم التدريب

وممارسة الأنشطة الرامية إلى الإرهاب الدولي والتورط بنشاطات إجرامية

تشمل تزييف وثائق وتسهيل الهجرة السرية".