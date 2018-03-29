سيالة لـــــ" فنشنزو تاليافري " : ليبيا لايمثلها ولايتحدث باسمها إلا الليبيون .

طرابلس 29 مارس 2018 ( وال ) - التقى وزير الخارجية " محمد سيالة" بمقر الوزارة بطرابلس اليوم الخميس رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة الشاملة للحدود في ليبيا " فنشنزو تاليافري " وناقش اللقاء حادثة جلوس " المستشار الجمركي " لبعثة الإتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة الشاملة للحدود في ليبيا في المقعد المخصص لليبيا أثناء اجتماعات المنظمة العالمية للجمارك التى عقدت ببروكسل خلال الفترة من 19 إلى 21 مارس 2018 . ووفقا للمكتب الاعلامي لوزارة الخارجية فقد أوضح " فنشنزو تاليافري " رئيس البعثة أن الواقعة كانت نتيجة خطأ شخصي غير مقصود من البعثة . وقد أقر فنشنزو تاليافري بأن هذا خطأ مخالف للأعراف الدبلوماسية ، وقدم إعتذارا رسميا و تعهد بعدم تكرار ذلك ، كما أكد على أن الموظف المعني قد تم إيقافه عن العمل .

وشدد على أن طبيعة عمل البعثة هو تقديم الدعم والمشورة الفنية للدولة الليبية و مؤسساتها بغية تحقيق مزيد من الأمن والإستقرار . ومن جانبه شدد وزير الخارجية محمد سيالة على ضرورة احترام السيادة الوطنية الليبية وأن هذه الواقعة رغم كونها خطأ شخصي إلا أن ذلك لايعني التهاون في اتخاذ إجراءات حاسمة و حازمة لحفظ هيبة الدولة وسيادتها ، و أن ليبيا لايمثلها ولا يتحدث باسمها إلا الليبيون .



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