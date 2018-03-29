اختتام فعاليات ورشة العمـل حول الإعلامي المحترف بترهونة .

ترهونة 29 مارس 2018 ( وال ) - اختتمت اليوم الخميس بترهونة فعاليات ورشة عمل التى أُقيمت تحت شعار الإذاعي المحترف والتي أشرف على تنظيمها موسم المدينة الإعلامي وشركة البيان العالمية للتدريب والتأهيل واستمرت على مدى خمسة أيام تخللها تدريبات عملية وشرح لتفاصيل اعداد البرامج والتقارير المرئية والمقروءة .

وتم في ختام ورشة العمل وهي الخامسة لموسم المدينة الاعلامي توزيع الشهائد على المتدربين .

يشار بأن فعاليات هذه الورشة كانت قد انطلقت يوم 25 واستمرت حتى اليوم الخميس 29 مارس تحت عنوان الإعلامي المحترف وذلك للمساهمة في تطوير الكوادر الشابة في مجال الإعلام بمدينة ترهونة وشملت العديد من المحاور منها اكتساب مهارات الكتابة الصحفية - إعداد المراسلات الصحفية والمرئية - إكتساب مهارات الإلقاء أمام الكاميرا .



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