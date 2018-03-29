عضو الرئاسي عماري زايد يبحث مع وزير الاقتصاد توفير السلع الأساسية للمواطنين .

طرابلس 29 مارس 2018 ( وال ) - التقى عضو المجلس الرئاسي الدكتور محمد عماري زايد اليوم الخميس بديوان رئاسة الوزراء، وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور"ناصر فضل الله".

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد تم استعراض الاجراءات المتخذة حول توفير السلع الأساسية، لمواجهة احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان القادم، ودور وزارة الاقتصاد في وضع السياسات الاقتصادية والاستيرادية وضبط الأسعار بالسوق المحلي والآليات المتخذة للحد من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.





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