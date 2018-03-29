النائب أحمد معيتيق يزور الأكاديمية الليبية مصراتة ويلتقي المسؤولين فيها .

مصراتة 29 مارس 2018 ( وال ) - قام النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق"، مساء اليوم الخميس بزيارة الأكاديمية الليبية مصراتة، والتقى المسؤولين فيها، وأعضاء هيئة التدريس الذين قدموا له عرضاً شاملاً عن دور الأكاديمية في الدفع بالعملية التعليمية في ليبيا.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد عبر المسؤولين بالاكاديمية عن استيائهم من الوضع الذي آلت إليه الأكاديمية خلال السنوات الأخيرة بسبب ضعف الإمكانيات، وعدم استقلاليتها مالياً وإدارياً باعتبارها إحدى فروع الأكاديمية الليبية في طرابلس، كما أشاروا لضعف المناهج التعليمية، وعدم تطويرها بما يواكب المرحلة، بالإضافة لعزوف الأساتذة عن التعاون مع الأكاديمية، لعدم التمكن من دفع مستحقاتهم المالية، التي وصلت لأكثر من ثلاثة مليون دينار، رغم مطالبة وزارة المالية بتسوية أوضاعهم.

وطالبوا المجلس الرئاسي النظر بعين الاعتبار للأكاديمية، التي تعتبر إحدى المنارات العلمية التي تقدم خدمة لطلاب مدينة مصراتة والمدن المجاورة لها، ومنحها الاستقلالية المالية والإدارية، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها بتخريج كفاءات علمية في مختلف التخصصات وتسهم في عملية البناء والتنمية، وتطوير المناهج الدراسية من قبل أساتذة مختصين.

ومن جانبه أثنى معيتيق على الدور الذي قامت به الأكاديمية منذ افتتاحها عام 2008، وتخريجها كفاءات علمية في مختلف التخصصات، وطالبهم بتقديم مذكرة تفصيلية لتوضيح أهمية الأكاديمية في المنطقة الوسطى بشكل عام، والصعوبات التي تعيق عملها، لوضعها محل دراسة مع المختصين لتذليل الصعاب التي تعيق سير عملها وتقف حجر عثرة أمام مسيرتها التعليمية.



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