النائب أحمد معيتيق يناقش مع عميد بلدية سيدي السائح المشاريع الخدمية المتوقفة .

طرابلس 29 مارس 2018 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق"، ظهر اليوم الخميس عميد وأعضاء المجلس البلدي لبلدية سيدي السائح، وتناول الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عمل البلدية والتي أدت لتدني مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين في كل المجالات.

كما تطرقوا بحسب ادارة التواصل والاعلام للمشاريع الخدمية المتوقفة، والتأكيد على إعادة تفعيلها بما يخدم سكان المنطقة. وتمت مناقشة معاناة سكان المنطقة، بسبب الروائح المنبعثة من "مكب القمامة"، وطالبوا بضرورة وضع حلول ناجعة للمكب.

وأكد معيتيق بأنه سيناقش مع وزير الحكم المحلي، والجهات ذات العلاقة كيفية التوصل إلى حلول ناجعة لموضوع المكب للتخفيف من معاناة السكان والتخلص من القمامة بطرق علمية، عن طريق شركات متخصصة، حفاظاً على سلامة السكان والبيئة في آن واحد.



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