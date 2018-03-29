صندوق موازنة الاسعار بسرت يشرع في توزيع السلع التموينية علي الجمعيات الاستهلاكية .

سرت 29 مارس 2018 (وال) شرع صندوق موازنة الاسعار بسرت في توزيع السلع التموينية علي الجمعيات الاستهلاكية بالمدينة وضواحيها ، وقال مدير الصندوق بسرت عبد العالي القبي لمراسل وكالة الانباء الليبية بأن السلع التموينية وصلت الي مخازن الصندوق منذ بداية شهر مارس الجاري وهي الزيت والطماطم والمكرونة والارز والشاي وأن بعض المشاكل الفنية والتقنية حالت دون توزيعها علي المواطنين وقد تم معالجتها ،مشيرا الي انه سيتم توزيع كافة السلع عبر المنظومة الرئيسية المعتمدة من الادارة العامة للصندوق ، واكد القبي بان الجمعيات المعتمدة لدي الصندوق وعددها 121 جمعية والموزعة علي كافة مناطق مدينة سرت شرعت مند صباح اليوم في استلام مخصصاتها من السلع التموينية عبر الكشوفات المعتمدة من صندوق موازنة الاسعار .



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