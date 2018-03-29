غدا الجمعة : خمس مباريات في الدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 29 مارس 2017 (وال)- تتواصل يوم غد الجمعة منافسات الدوري

الممتاز لكرة القدم، بإقامة خمس مباريات، حسبما أعلنته لجنة تنظيم

المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم، حيث يلتقي فريق الأخضر برصيد (14)

نقطة، فريق خليج سرت برصيد (9) نقاط، بملعب شهداء بنينا، ضمن الجولة (11)

لفرق المجموعة الثانية.

ويستضيف فريق الاتحاد المصراتي برصيد (8) نقاط، نظيره فريق الشط

برصيد(5) نقاط، بملعب مصراتة، ضمن الجولة (11) لفرق المجموعة الثالثة .

وضمن منافسات الجولة (12) لفرق المجموعة الرابعة، تقام ثلاث مباريات،

حيث يحتضن ملعب طرابلس الدولي لقاء الأهلي طرابلس برصيد (22) نقطة، مع

الخمس برصيد (14) نقطة.

ويلتقي فريق رفيق برصيد (7) نقاط، مع فريق المدينة برصيد (20) نقطة،

على ملعب الزاوية.

ويواجه فريق أبي الأشهر برصيد (6) نقاط، نظيره فريق المحلة برصيد

(7) نقاط، بملعب ترهونة .

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