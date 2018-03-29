الأهلي بنغازي والسويحلي للكرة الطائرة في صدارة البطولة الافريقية للأندية.





طرابلس 29 مارس 2018 (وال)- واصل فريقا أهلي بنغازي والسويحلي تقديم

عروضهما المبهرة في بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة، بعد أن حقق

كلاهما فوزه الثالث على التوالي اليوم، دون خسارة أي شوط.

حيث فاز فريق أهلي بنغازي على فريق الشرطة البنيني بثلاثة أشواط نظيفة

كانت نتائجها : 25/17 - 25/20 - 25/14، ليواصل صدارته للمجموعة بالعلامة

الكاملة برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية.

وضمن نفس البطولة، حقق فريق السويحلي فوزه الثالث في مباراته التي أقيمت

صباح اليوم أمام فريق "دي جي سي بي" الكونغولي بثلاثة أشواط نظيفة 25/ 18

- 31/ 29 - 25/ 13.

فريق السويحلي أيضا تحصل على العلامة الكاملة بعد المباراة ليتأهل مباشرة

إلى الدور الثاني بغض النظر عن مباراته المقبلة غدا الجمعة أمام فريق

سويم بليو بطل سيشل، التي ستقام في تمام الساعة الثالثة بتوقيت ليبيا.