ليبيا تحصد ثلاث قلائد فضية في ختام البطولة الأفريقية لرفع الأثقال بمصر.







طرابلس 29 مارس 2018 (وال)- تحصل الرباع الليبي الدولي " مؤيد العاتي "

على ثلاث قلائد فضية، ضمن مشاركته اليوم الخميس في ختام منافسات البطولة

الأفريقية لرفع الأثقال لفئة الناشئين، المقامة حاليا بالعاصمة المصرية

القاهرة، والمؤهلة لأولمبياد الشباب بالأرجنتين 2018.

وجاءت القلائد الثلاث عن طريق الرباع " مؤيد العاتي " ضمن منافسات

وزن فوق 105 كيلوجرام، حيث استطاع خطف 86 كيلوجراما، ونتر 112 كيلوجراما،

والمجموع 247 كيلوجراما.

وبحصول الرباع " العاتي " على الثلاث ميداليات الفضية يكون قد حقق

أرقاما جديدة شخصية .

وكانت ليبيا قد تحصلت على خمس قلائد (أربع فضية وواحدة برونزية) عن

طريق الرباع الليبي الدولي "عبد المالك أبوحامد"،

وأربع قلائد برونزية عن طريق الرباع "محمود بحرون".

يذكر أن البطولة التي تواصلت على مدى أربعة أيام، شهدت مشاركة عديد

الرباعين الدوليين يمثلون دول ليبيا والجزائر وتونس وبتسوانا والكونغو

ومدغشقر ومورشيوس وسيشل وجنوب افريقيا وأوغندا ومصر (الدولة المستضيفة).

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