الاتحاد بفوز على الترسانة (4-0) في الدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 29 مارس 2018 (وال)- فاز فريق الاتحاد على فريق الترسانة

بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس بملعب

الأكاديمية بجنزور، ضمن منافسات الجولة العاشرة (إياب) لفرق المجموعة

الثالثة، من الدوري الممتاز لكرة القدم.

سجل أهداف فريق الاتحاد في هذه المباراة لاعبوه "مؤيد القريتلي"،

و"المعتصم صبو"، و"كوامي"، و"محمد الطبال".

وبذلك يرفع فريق الاتحاد رصيده إلى (27) نقطة من تسع مباريات،

ويتصدر الترتيب عن مجموعته، بينما تجمد رصيد فريق الترسانة عند (7) نقاط

من نفس عدد المباريات، ويبقى في المركز الخامس.

وشهدت مجريات المباراة حادثة كادت أن تكون مفجعة، عندما تعرض لاعب

فريق الترسانة "محمد أبوبحير" لإصابة خطيرة، عندما بلع لسانه في جوفه،

على إثر تصادم واحتكاك بين اللاعبين في منطقة جزاء الاتحاد، ونقل اللاعب

على إثرها بوجه السرعة إلى إحدى المصحات بمنطقة جنزور، وأجريت له

الإسعافات الطبية اللازمة.

وبعد الإسعافات اللازمة والكشوفات الطبية التي تلقاها اللاعب داخل

المصحة عاد إلى حالته الطبيعية بإذن الله .



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