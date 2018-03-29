المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم يفوز في مباراة ودية.الخميس ، 29-03-2018 - 20:40:00



طرابلس 29 مارس 2018 (وال)- فاز المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات على
فريق "سكاي" أحد فرق الدوري المصري الدرجة الأولى بثلاثة أهداف مقابل
هدف واحد في المباراة الودية التي أقيمت أمس بالقاهرة ضمن المعسكر
الاستعدادي الخارجي للمنتخب.
تأتي هذه المباراة ضمن استعدادات المنتخب الوطني للسيدات لمواجهة
منتخب أثيوبيا في ذهاب التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم
المقرر إقامتها في فرنسا 2019، والتي ستقام بمصر في الرابع من أبريل
المقبل.
وقد أجرى المنتخب الوطني للسيدات خلال معسكره عدة تجارب ودية أمام فرق
مصرية.
يذكر أن مباراة الإياب ستقام بأثيوبيا في العاشر من أبريل المقبل.
...(وال)...

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