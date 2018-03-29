شركات العامة للكهرباء وملينة والبريقة مؤتمر صحفي حول امدادات الوقود .

طرابلس 29 مارس 2018 (وال) - عقد بمقر الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس مؤتمراً صحفياً بمشاركة شركة مليتة للنفط والغاز وشركة البريقة لتسويق النفط لتوضيح الصورة حول إيقاف تزويدات الغاز الطبيعي للخط الغربي في الفترة من 2 / 4 / إلى 2018/4/18 م ، لغرض تنفيذ الربط النهائي لتطوير حقل بحر السلام البحري (المرحلة الثانية) والتي تستهدف إضافة العديد من الحقول للمحافظة على كميات الغاز خلال فترة الذروة الصيفية .

وتم خلال المؤتمر الصحفي تسليط الضوء على الاستعدادات التي قامت بها الشركة العامة للكهرباء لاتمام أعمال الصيانة اللازمة لتجهيز وحدات الانتاج بالمنطقة الغربية للعمل بالوقود الخفيف ( الديزل ) خلال تلك الفترة .

وتم خلال المؤتمر التأكيد على توفير الكميات اللازمة من الوقود الخفيف التي تحتاجها المحطات في تلك الفترة .