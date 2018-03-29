الشرطة الاسبانية تلقي القبض على عدد من الاشخاص يحملون الجنسية الاسبانية بتهمة حيازة قطع اثرية هُربت من ليبيا .

مدريد 29 مارس 2018 (وال) - القت قوات الامن الاسبانية امس الاول القبض على عدد من الاشخاص من الجنسية الاسبانية بتهمة حيازة قطع اثرية هُربت من ليبيا بطرق غير مشروعة يعود اصلها الى مدن تاريخية في ليبيا جرى سرقتها وتهريبها الى الخارج خلال السنوات الاخيرة .

وحسب المكتب الاعلامي بوزارة الخارجية فقد تمت عملية ايقاف الاشخاص المذكورين ومتابعة القضية بالتنسيق مع السفارة الليبية بمدريدومكتب النائب العام الليبي وبتقديم الدعم اللازم واشراك خبراء ليبيين من الهيئة العامة للاثار بناء على تعليمات من حكومة الوفاق الوطني .

واكد بيان صادر عن السفارة الليبية في مدريد ان العمل جاري على المطالبة باسترجاع تلك القطع الاثرية واعادتها الى موطنها الاصلي في ليبيا .

وقدمت السفارة الليبية باسبانيا شكرها للشرطة الوطنية والاجهزة الامنية والقضائية في اسبانيا على الجهود التي بذلتها في ضبط الاثار واعتقال مهربيها .

(وال)