ضابط اميركي: نفايات قواعدنا الطبية والكيميائية قتلت الكثير من العراقيين .





طهران 29 مارس 2018 (وال) - كشف أحد الضباط جون دوك الذي كان يعمل في

الجيش الامريكي في العراق، انه قام بتحذير قيادته في قاعدة ( بيس ماريز)

المتقدمة في الموصل من مخاطر حرق الموادها السامة والنفايات الطبية

والكيميائية الملوثة للهواء هناك، والتي ادت لمقتل العديد من العراقيين

ولكن لم يتم القيام باي شيء لتصحيح المشكلة .

ونقلت قناة فوكس نيوز الامريكية في مقابلة مع دوك " لقد حذرت كبار الضباط

في القاعدة من المركبات الكيميائية الخطرة التي كانت تنطلق في الهواء بعد

حرق النفايات الطبية والمواد الكيميائية والقمامة في تلك الحفر لكنني

واجهت آذانا صماء، مما يفسر تقصد واصرار كبار قادتنا من الضباط بالحاق

الاذى بالعراقيين الساكنين بالقرب من تلك القواعد".

واضاف "اشعر بالقلق من ان تغدو حفر الحرق في العراق كما حصل في فيتنام

مصدرا لما يسمى بالعامل البرتقالي ولا اعتقد ان على قدامى المحاربين ان

ينتظروا 25 عاما حتى يدرك احدهم وجود مشكلة ما".