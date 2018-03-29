مقتل 68 شخصا جراء حريق داخل أحد السجون بفنزويلا .



كاركاس 29 مارس 2018 (وال) - أعلن النائب العام الفنزويلي ، مقتل 68 شخصا

داخل المقر الرئيسي للشرطة في فالنسيا شمال البلاد جراء حريق،.

وقال النائب العام إنه "ان الاجراءات الأولى من التحقيق، اوضحت مقتل 66

رجلا بالإضافة إلى امرأتين كانتا تقومان بزيارة".

من جانبها، أعلنت منظمة "نافذة على الحرية" غير الحكومية مقتل 78 شخصا،

معظمهم معتقلين خلال تمرد اندلع صباح الأربعاء في زنزانات مركز الشرطة

الرئيسي في فالنسيا عاصمة ولاية كارابوبو.