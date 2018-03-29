كلية ضباط الشرطة تعلن فتح باب القبول للطلبة الجدد اعتباراً من الأول من شهر أبريل القادم ..

طرابلس 29 مارس 2018 (وال) - أعلنت كلية ضباط الشرطة بطرابلس، اليوم الخميس، عن فتح باب القبول والتسجيل للطلبة الجدد للدراسة بالكلية للعام الدراسي 2018 - 2019 وذلك ابتداءً من تاريخ الأول من شهر أبريل القادم . وأكدت الوزارة ان مدة الدراسة بها ستكون سنتين يتحصل الخريج منها على رتبة ملازم ثاني وشهادة دبلوم العلوم الأمنية . ودعت الكلية الطلبة الراغبين في الالتحاق بالدراسة تقديم طلباتهم عن طريق مديريات الأمن بالمناطق، ومن ثم يتم إحالتها إلى الكلية لاستكمال إجراءات القبول . واشترطت الكلية على الطالب المتقدم الراغب في الدراسة بالكلية، أن يكون ليبي الجنسية وحاصلا على شهادة الثانوية العامة خلال العام الدراسي 2017- 2018 بتقدير عام لا يقل عن جيد . كما اشترطت الكلية ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 25، وأن يكون حسن السيرة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف . ومن شروط القبول بالكلية أيضا أن يكون المتقدم لائقا صحيا ونفسيا ويجتاز الاختبارات العلمية واللياقة البدنية بنجاح، وألا يكون قد سبق فصله من الكلية وألا يكون عاملا بهيئة الشرطة وسبق عزله بقرار تأديبي أو مستقيلا منها، وألا يكون موظفا بإحدى الجهات الحكومية.





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