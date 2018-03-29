رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وفداً من نقابتي النقل الجوي والمراقبينالجويين.



طرابلس 29 مارس 2018 (وال) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني فائز السراج اليوم الخميس، بطرابلس، وفداً من نقابتي النقل الجوي

والمراقبين الجويين.

وضم الوفد رئيس النقابة العامة للنقل الجوي عبد السلام محمد التميمي

ورئيس النقابة العامة للمراقبين الجويين وفتحي محمد البوسيفي، ورئيس

نقابة المراقين الجويين طرابلس نوري أبوالقاسم ابورزة.

وبحث الاجتماع الصعوبات والمشاكل التي تواجه قطاع النقل الجوي من وسبل

تذليلها، بالإضافة إلى خطط تنمية القطاع مراحل التطوير المستقبلية.

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