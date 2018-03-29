وزير الداخلية الإيطالي يقول إن العاصمة الايطالية روما أصبحت مهددة من الارهابيين .





روما 29 مارس 2018 (وال) - اعلن وزير الداخلية الإيطالي ماركو

مينّيتي اليوم الخميس أن العاصمة الايطالية روما أصبحت مهددة من

الارهابيين ، وأن "نجاحي في وضع الإجراءات الأمنية لا يلغي كل شيء"، في

إشارة الى تهديد الإرهاب.

وقال مينّيتي بعد اجتماع لجنة التحليل الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب، أن

"الإطار المتعلق بالتهديد الإرهابي قد تغيّر منذ ما لا يقل عن 4 أو 5

أشهر"، فقد تم على شبكة الإنترنت، تنشيط دعاية تنظيم (داعش) بقوة"، والتي

"تدعو إلى اتخاذ روما هدفا رمزيا قويا لحملة الإرهاب"

وأضاف أنه "منذ أن فقد تنظيم (داعش) آفاقه لأنه هزم عسكرياً"،

وأنه "لم يبقَ سوى ضغط العمليات الإرهابية، هدفا استراتيجيا لتحقيق دولة

خلافة على صعيد عالمي".

وأشار الوزير الى أنه "بهذا الصدد، هناك بين 25 و30 ألف مقاتل أجنبي

يستعدون لسلك طريق عسكرية، ولإنتشار فردي في أوروبا، مستغلين بالضرورة

طرق الهجرة التي بقيت مفتوحة"،