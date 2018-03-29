الادعاء التركي يأمر بحتجاز 70 ضابطا بالجيش التركي.



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اسطنبول 29 مارس 2018 (وال) - أمر الادعاء التركي اليوم الخميس باحتجاز

70 ضابطا بالجيش التركي للاشتباه في صلتهم بتدبير محاولة انقلاب عام

2016.

وذكرت محطة (سي.إن.إن ترك) االمرئية اليوم أن الشرطة نفذت عمليات متزامنة

في 38 إقليما في إطار تحقيق يقوده الادعاء في إقليم قونية بوسط البلاد.

وقالت إنه تم إلقاء القبض على المشتبه بهم بناء على شهادات أدلى بها جنود

احتجزوا في السابق لعلاقاتهم بكولن ويعتقد أنهم كانوا يتولون مسؤولية

تجنيد طلاب لحركته.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الشهر إن تركيا احتجزت

160 ألف شخص وفصلت عددا مماثلا تقريبا من وظائف عامة منذ محاولة الانقلاب

في يوليو 2016.