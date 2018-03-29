النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق" يبحث مع سفير أوكرانيا تفعيلاتفاقيات التعاون في جميع المجالات.



طرابلس 29 مارس 2018 (وال) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني"أحمد معيتيق"، صباح اليوم الخميس سفير جمهورية أوكرانيا لدى ليبيا

"ميكولاي ناهورتي".

وتناول اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، أوجه التعاون بين البلدين،

وتعزيزها في المجالات الاقتصادية، والتجارية، وتوليد الطاقة، وصيانة

الطائرات.

وأكد السفير الأوكراني بضرورة العمل على إعادة تفعيل الاتفاقيات بين

البلدين في عديد المجالات، مبديا تطلع بلاده لزيادة حجم تعاونها مع

ليبيا.

ومن جانبه أشاد "معيتيق" خلال اللقاء بعمق العلاقات الليبية الأوكرانية،

والعمل على توطيدها في جميع المجالات.

..(وال).