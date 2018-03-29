الشركة العامة للكهرباء: العجز المتوقع في الشبكة العامة اليوم الخميس 50 ميغاوات .





طرابلس 29 مارس 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن العجز

المتوقع في الشبكة سيصل اليوم الخميس إلى حوالي 50 ميغاوات .

وأضافت الشركة ، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم الخميس

: أن القدرة الإنتاجية الفعلية للشبكة العامة اليوم تبلغ 4550 ميغاوات ،

وأن الاستهلاك المتوقع قد يصل إلى 4600 ميغاوات .

وأشارت الشركة في بيانها إلى أنه لن يكون هناك طرح للاحمال هذا اليوم

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