الشركة العامة للكهرباء: العجز المتوقع في الشبكة العامة اليوم
الخميس 50 ميغاوات .
الخميس ، 29- 03- 2018 - 13:14:00
طرابلس 29 مارس 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن العجز
المتوقع في الشبكة سيصل اليوم الخميس إلى حوالي 50 ميغاوات .
وأضافت الشركة ، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم الخميس
: أن القدرة الإنتاجية الفعلية للشبكة العامة اليوم تبلغ 4550 ميغاوات ،
وأن الاستهلاك المتوقع قد يصل إلى 4600 ميغاوات .
وأشارت الشركة في بيانها إلى أنه لن يكون هناك طرح للاحمال هذا اليوم
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