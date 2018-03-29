وصول معدات الصيانة لاستكمال العمل بخزان عمارات قاريونس "7000 وحدة سكنية".





بنغازي 29 مارس 2018 (وال ) - باشر المجلس البلدي بنغازي أعمال

استكمال عدد من المشاريع الاسكانية بالمدينة ، حيث استلمت شركة مدنيتي

للمقاولات المعدات والمواسير الخاصة بأعمال الصيانة الخاصة بخزان عمارات

قاريونس "7000 وحدة سكنية " .

وأفاد المجلس البلدي بنغازي عبر موقعه ": أن البلدية باشرت في تنفيذ

المشروعات المتعاقد عليها مع بعض الشركات الوطنية ،

بناء على الاتفاق معها لاستكمال تنفيذ عدد من المشاريع .

....( وال ) .