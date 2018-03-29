وصول معدات الصيانة لاستكمال العمل بخزان عمارات قاريونس "7000 وحدة سكنية".الخميس ، 29-03-2018 - 12:48:00



بنغازي 29 مارس 2018 (وال ) - باشر المجلس البلدي بنغازي أعمال
استكمال عدد من المشاريع الاسكانية بالمدينة ، حيث استلمت شركة مدنيتي
للمقاولات المعدات والمواسير الخاصة بأعمال الصيانة الخاصة بخزان عمارات
قاريونس "7000 وحدة سكنية " .
وأفاد المجلس البلدي بنغازي عبر موقعه ": أن البلدية باشرت في تنفيذ
المشروعات المتعاقد عليها مع بعض الشركات الوطنية ،
بناء على الاتفاق معها لاستكمال تنفيذ عدد من المشاريع .
....( وال ) .

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