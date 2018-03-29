دورة تدريبية على منظومة "أماديوس" لحجز تذاكر الطيران لذوي الإعاقة ببنغازي .





بنغازي 29 مارس 2018 (وال ) - أقامت المنظمة الدولية لحماية الطفولة

وذوي الإعاقة بنغازي ، لقاء وامتحان قبول للمجموعة الأولى من المتدربين

بمشروع "فضاء بلا قيود" الخاص بالتدريب على منظومة "أماديوس" لحجز تذاكر

الطيران لذوي الإعاقة، برعاية الهيأة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي .

وأشرف على امتحان القبول للمتدربين ، مدير مشروع "فضاء بلا قيود

"الأستاذ (إبراهيم زنقي)، ومدرب المشروع المدرب الدولي الأستاذ (رزق الله

العبيدي)، والمدرب الأستاذ (على بوشعالة)، بحضور رئيس مجلس إدارة المنظمة

الأستاذ (محمد السليني) .

وستنطلق الدورة التدريبية لذوي الاعاقة يوم السبت القادم ببنغازي ضمن

برنامج المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة للدفع بذوي الاعاقة

وفتح المجالات امامهم .

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