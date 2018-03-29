دورة تدريبية على منظومة "أماديوس" لحجز تذاكر الطيران لذوي
الإعاقة ببنغازي .
الخميس ، 29- 03- 2018 - 12:38:00
بنغازي 29 مارس 2018 (وال ) - أقامت المنظمة الدولية لحماية الطفولة
وذوي الإعاقة بنغازي ، لقاء وامتحان قبول للمجموعة الأولى من المتدربين
بمشروع "فضاء بلا قيود" الخاص بالتدريب على منظومة "أماديوس" لحجز تذاكر
الطيران لذوي الإعاقة، برعاية الهيأة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي .
وأشرف على امتحان القبول للمتدربين ، مدير مشروع "فضاء بلا قيود
"الأستاذ (إبراهيم زنقي)، ومدرب المشروع المدرب الدولي الأستاذ (رزق الله
العبيدي)، والمدرب الأستاذ (على بوشعالة)، بحضور رئيس مجلس إدارة المنظمة
الأستاذ (محمد السليني) .
وستنطلق الدورة التدريبية لذوي الاعاقة يوم السبت القادم ببنغازي ضمن
برنامج المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة للدفع بذوي الاعاقة
وفتح المجالات امامهم .
...( وال ) ..