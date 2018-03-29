انطلاق مـوسـم الـحـفريـات لـتـدريـب طـلـبـة قـسـم الآثـار بجـامـعـة عـمـر الـمـخـتـار.





بنغازي29 مارس 2018 (وال ) - انطلقت أعمال الحفريات لتدريـب طـلبـة

قـسـم الآثـار بجـامـعـة عـمـر الـمـخـتـار

حيث تـم تـقـسـيـم طـلـبـة قسم الآثار بكلية الآداب إلـى

مـجـموعـتـيـن وحُدد مكان إقامة هذه الحفريات بمدينة "بلاغري" الأثرية

الـواقـعـة شـرق مـبـنـى الإدارة الـعـامـة لجامعـة عـمـر الـمـخـتـار.

وتـهـدف هـذه الأعـمـال الـمـيدانـيـة إلـى تـدريـب الـطـلـبـة عـلى

إسـقـاط الـشـبـكـيـة وتـقـسـيـم المـوقع الـمراد الحـفر فـيه إلى مربعات

وربطهـا بالإحداثيات الـرئـيـسـة الـتـي تـم اسـتـخـدامـهـا فـي أول

مـوسـم.

كما يشمل البرنامج تدريب الـطـلـبـة عـلـى أعـمـال الـرفـع الـمـسـاحـي

واسـتـخدام جـهـازي "الـلـيـفـل "و"الـثـيـودولايـت"، وجـهـاز كـشـف

الـمـعـادن، بالإضافة إلى طـريـقـة الـحـفـر الأثـري ومـتـى يـسـتـخـدم

الـفـأس الـكـبـيـر ومـتـى يـسـتـخـدم الـفـأس الـصـغـيـر ومـتـى

يـتـوقـف الطالب ويـأخـذ الاستشارات والـمـلاحـظـات مـن مـدربـيـه ومـتـى

يـقـوم بـالـتـنـظـيـف وإزالـة الـردمـيـات أولا بـأول حـتـى لا

تـتـراكـم وتـسـبـب فـي إربـاك الـعـمـل وكـيـف يـخـتـار مـكـان وضـع

الـردمـيـات.

كـمـا يـتـدرب الـطـالـب عـلـى طـرق الـتـوثـيـق الـمـخـتـلـفـة مـثـل

أعـمـال الـتـصـويـر الـمـخـتـلـفـة، وأيـضـا الـرسـم الـهـندسـي

لـتـوثـيـق مـراحـل الـحـفـر والـتـنقـيـب الـمـخـتـلـفـة طـبـقـا

لـطـريـقـة الـمـحـتـوى الـفـردي الـمـتـبـعـة فـي أعـمـال الـحـفـر

والـتـنـقـيب .

كما سيتلقى الـطـالـب تطبيقات عملية عن كـيـفـيـة مـعالجـة "الـلـقـي"

الـتـي يُـعـثـر عـلـيـهـا بـالـحـفـريـات مـثـل تـنـظـيـف قـطـع

الـعـمـلـة، وكـيـف يـتـم غـسـل الـفـخـار وتـصـنـيـفـه طـبـقـا

لأنـواعـه ومـن ثـم مـحـاولـة ربـط هـذه "الـلـقـي" بـالموقع وتـاريخ

الـطـبـقـات الأثـريـة والـمـبـانـي والأسـاسـات الـتـي يـكـشـف عـنـهـا

ومـحـاولـة ربـط هـذه الـمـبـانـي بـالـمـبـانـي الأخـرى بـالـمـديـنـة

ومـعـرفـة ماهيـتهـا.

...( وال ) ...