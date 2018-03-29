كوريا الجتوبية تعلن اقتناء أول طائرة اف - 35 المطوّرة .الخميس ، 29-03-2018 - 12:17:00



سيئول 29 مارس 2018 (وال) - أعلنت كوريا الجنوبية للمرة الأولى
عن اقتناء الطائرة الحربية من نوع الشبح ( اف-35 ) لسلاحها الجوي لمواجهة
تهديدات كوريا الشمالية.
وذكرت وكالة الانباء (يونهاب) الكورية ، اليوم الخميس ، أن كوريا
الجنوبية والولايات المتحدة تدشنتا خلال حفل مشترك ، أمس الاربعاء ،
للطائرة في خط تجميع شركة لوكهيد مارتن في فورت وورث ، بتكساس .
وأضافت أن بإضافتها إلى السرب الحالي للقوات الجوية الكورية
الجنوبية من طائرات اف -15 و اف-16 ، فإن مقاتلة اف -35 يتوقع أن تلعب
دورا رئيسيا في دفاع البلاد ضد تهديدات كوريا الشمالية.
يذكر أن كوريا الجنوبية تعاقدت في عام 2014 لشراء 40 طائرة ( اف -35
) القادرة على تفادي كشفها بالرادار .

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