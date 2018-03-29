ادارة رياض الاطفال بوزارة التعليم تعقد اجتماعا مع مديري المكاتب بالساحل الغربي .الخميس ، 29-03-2018 - 12:15:00

صبراته 29 مارس 2018 ( وال ) -عقدت ادارة رياض الاطفال بوزارة التعليم
بحكومة الوفاق الوطنى امس الاربعاء بقاعات التدريب بصبراته اجتماعا مع
مديري مكاتب رياض الاطفال بمراقبات التعليم بالساحل الغربي استعداداً
لاحتفالية نسائم الربيع التي تستضيفها مراقبة تعليم زوارة .
وحضر الاجتماع رئيس قسم التخطيط والاستشارات بادارة رياض الاطفال بوزارة
التعليم ومديري مكاتب رياض الاطفال .
وتستهدف الاحتفالية مشاركة رياض الاطفال بالساحل الغربي للتعريف بهم
ومشاركتهم التربوية والتعليمية والرياضة والفنية وانجاحهم لابراز مواهبم
وابداعاتهم .
... ( وال ) ...

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