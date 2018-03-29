جهاز البحث الجنائي المرج يلقي القبض على شخص يقوم بالتزوير وبيع المخطوطات من الأرشيف .الخميس ، 29-03-2018 - 11:55:00




بنغازي 29 مارس 2018 (وال ) تمكن جهاز البحث الجنائي المرج من
القبض على شخص يقوم بالتزوير وبيع المخطوطات (الطابوات) والاتجار بها
والاستيلاء عليها من الأرشيف .
وقال المتحدث باسم مديرية أمن المرج نقيب أحمد المسماري : إن جهاز
البحث الجنائي قام عقب معلومة وردت إليه بالقبض على شخص من سكان منطقة
الكويفية يقوم ببيع المخطوطات (الطابوات) والاتجار بها وتزويرها كونه قام
بالاستيلاء عليها من الأرشيف الليبي.
وأضاف المسماري : أنه تم فتح محضر تحري في الواقعة ومصادرة الوثائق
والمستندات التي قام بتزويرها وبيعها ، وإحالة القضية إلى النيابة العامة
بتهمة النصب والاحتيال والتزوير.
...( وال ) ..

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