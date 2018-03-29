المجلس البلدي مصراتة يلتقي عمداء بلديات غريان والاصابعة ومسلاتة.



طرابلس 29 مارس 2018 (وال) - التقى المجلس البلدي مصراتة مع عمداء

بلديات غريان والاصابعة ومسلاتة خلال زيارة قاموا بها لبلدية مصراتة .

وأوضح المكتب الاعلامي بالبلدية ؛ ان عمداء هذه البلديات ناقشوا

خلال اللقاء الذي عقد بمقر بلدية مصراتة ، جملة من المواضيع ذات الإهتمام

المشترك في إطار العمل البلدي والمصالحة الوطنية.

وأكد عمداء البلديات على أهمية تبادل مثل هذه الزيارات لتعزيز

التواصل والتكامل بين البلديات لتقديم افضل الخدمات التي يحتاجها المواطن

بما يخدم المصلحة العامة .

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