أمسية قصصية للعبار في مركز وهبي البوري.





بنغازي 29 مارس 2018 (وال )- أقيمت في مركز وهبي البوري يوم أمس

الأربعاء أمسية قصصية وصحفية للكاتب القاص سالم العبار ضمن نشاط البرنامج

الأسبوعي الذي ينظمه ويشرف عليه قسم البرامج والأنشطة الثقافية بمكتب

الإعلام والثقافة بنغازي.

وبدأ العبار بحديث عن تجربته القصصية والصحفية منذ طفولته ومدى تعلقه

بالمطر، كما تحدث عن تمثل الحنين بين السماء والأرض وجسد من خلال حديثه

عن تعلقه بالكتابة والحالة الشعورية من وراء تعلقه بالجانب القصصي.

وأضاف أنه من خلال إصداره كتاب "على هامش المتن" مدى تقرب هذا الإصدار

منه خاصة من خلال أقصوصة "من أنا" واسترسل في الحديث عن مجموعاته

القصصية التي شد من خلالها كافة الحضور المتمثل في عديد من الكتاب

والمهتمين بالشأن الثقافي.

الجدير بالذكر أن القاص سالم العبار من مواليد 1958 لديه عديد من

الإصدارات الصحفية والقصصية والمقالات التي نشرت في الصحف العربية

والمحلية كذلك له العديد من الاصدارات أبرزها "تجليات مهرة عربية -

منشورات ضد الدولة - خديجار - على هامش المتن - اللعبة - دراسات في

الثراث الشعبي".

كما تمت ترجمة إحدى مجموعاته القصصية إلى اللغة الفرنسية ولديه أيضا عديد

من البرامج المسموعة لعل أبرزها برنامج مايكتبه المستمعون الذي عاد إلى

مستمعيه في إلاذاعة الوطنية.

وترأس القاص والكاتب العبار فيما سبق مؤسسة دعم وتشجيع الصحافة إلى جانب

رئيس لجنة جائزة الشهيد مفتاح بوزيد للصحافة وهو رئيس صحيفة أخبار بنغازي

الورقية كما ترأس رابطة الأدباء والكتاب ومجلة الثقافة العربية.

.. (وال بنغازى )....