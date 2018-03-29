مركز النصر لامراض النساء ومتابعة الحوامل بصبراته يواصل تقديم خدماته .





طرابلس 29 مارس 2018 ( وال ) -يواصل مركز النصر لامراض النساء ومتابعة

الحوامل وبرعاية المجلس البلدي صبراته وبالتعاون مع اهالي صبراته فى

تقديم خدماته للمواطنين .

ويختص المركز فى علاج امراض النساء ومتابعة حالات الحمل من قبل لجنة

اطباء متخصيين فى الطب والصيدلة والتمريض .

ويحتوي المركز على اجهزة خاصة بمتابعة حالات الحمل والتخطيط ومنها جهاز

التخطيط والكشف واجهزة المتابعة والتعقيم وصيدلية متخصصة فى أدوية امراض

النساء والحمل .

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