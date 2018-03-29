مركز النصر لامراض النساء ومتابعة الحوامل بصبراته يواصل تقديم
خدماته .
الخميس ، 29- 03- 2018 - 11:20:00
طرابلس 29 مارس 2018 ( وال ) -يواصل مركز النصر لامراض النساء ومتابعة
الحوامل وبرعاية المجلس البلدي صبراته وبالتعاون مع اهالي صبراته فى
تقديم خدماته للمواطنين .
ويختص المركز فى علاج امراض النساء ومتابعة حالات الحمل من قبل لجنة
اطباء متخصيين فى الطب والصيدلة والتمريض .
ويحتوي المركز على اجهزة خاصة بمتابعة حالات الحمل والتخطيط ومنها جهاز
التخطيط والكشف واجهزة المتابعة والتعقيم وصيدلية متخصصة فى أدوية امراض
النساء والحمل .
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