اجتماع بمصراته لمناقشة أسباب نقص الإمدادات المائية بالمسار الشرقي للنهر الصناعي.



مصراتة 29 مارس 2018 (وال ) - خصص الاجتماع الذي عقد بالمجلس

البلدي مصراته لمناقشة أسباب نقص الإمدادات المائية بالمسار الشرقي للنهر

الصناعي الذي يغذي بلديات مصراته وزليتن ومدن الساحل حتى منطقة القره

بوللي.

وضم الاجتماع محمد الحجاجي مدير عام إدارة منظومة النهر الصناعي

الحساونة-سهل الجفارة، وعضو المجلس البلدي مصراتة إسماعيل الهاشمي،

وأعضاء عن مجلسي زليتن والقره بولي، ومدير إدارة التشغيل بالشركة العامة

للمياه والصرف الصحي بالمنطقة الوسطى.

كما ناقش المشاركون ، ما يتعرض له مسار النهر الصناعي من تعديات

ومانتج عنه من هدر للمياه ، وكذلك أسباب نقص المياه بالمسار.

وأوضح مدير عام إدارة منظومة النهر الصناعي الحساونة-سهل الجفارة أن

أسباب النقص الحاصل في الإمدادات المائية يعود للاعطال في صمامات التحكم،

وصعوبات مالية وإدارية أدت إلى تأخر توريد قطع الغيار المطلوبة وإتمام

أعمال الصيانة.

وتم التأكيد على ضرورة الاسراع بأعمال الصيانة وتوفير الإمدادات المائية

المخصصة للبلديات.

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