التوقيع على عقد صيانة الأجهزة والمعدات الطبية بمركز طرابلس الطبي .



طرابلس 29 مارس 2018 (وال)- تم بمقر مركز طرابلس الطبي الاربعاء التوقيع

على عقد صيانة الأجهزة والمعدات الطبية بالمركز مع مجموعة "فاميد"

النمساوية .

ووقع عقد التنفيذ مدير عام مركز طرابلس الطبي الدكتور "نبيل العجيلي"

ومدير عام المجموعة "كريستيان اوبيجر" بحضور رئيس قسم صيانة المعدات

بالمركز، ومدير فرع مجموعة "فاميد" في ليبيا "ستيفان موجيتس" .

وأشاد "العجيلي" في كلمته خلال توقيع العقد على الجهود التي بذلت من أجل

تذليل الصعوبات لاستئناف عمل الشركة داخل المركز في صيانة الأجهزة الطبية

المتوقفة، والتي أدت لتدني مستوى الخدمات في المركز، موضحا بأن فاميد

لديها من الخبرة والكفاءة لصيانة الأجهزة الطبية المعطلة في المركز،

والعمل على استبدال الأجهزة الغير قابلة للصيانة بأجهزة حديثة وفق العقد.

كما أكد بأن توقيع الاتفاقية واستئناف عمل الشركة يأتي في إطار التعاون

المشترك في المجال الصحي بين ليبيا والنمسا وفق الاتفاقيات الموقعة بين

البلدين.

(وال)