فيسبوك : منح مستخدمي الشركة سيطرة أكبر على بياناتهم الشخصية .





لندن 29 مارس 2018 (وال) - قررت شركة " فيسبوك " للتواصل

الاجتماعي منح مستخدمي موقعها سيطرة أكبر على خصوصيتهم بتيسير إدارة

البيانات وتغيير تصميم قائمة الإعدادات.

وقالت الشركة في بيان لها أمس الاربعاء إنها ستقترح تحديثات على شروط

الاستخدام وسياسة البيانات في الموقع خلال الأسابيع المقبلة حتى توضح على

نحو أفضل ما هي المعلومات التي تجمعها وكيف تستخدمها.

وأوضحت " إيرين إيجان " كبيرة مسؤولي الخصوصية في فيسبوك و" آشلي

برينجر " نائبة المستشار العام للشركة (وصلتنا رسالة واضحة وصارخة تفيد

بأن الوصول إلى إعدادات الخصوصية وغيرها من الأدوات المهمة يكون صعبا

للغاية وبأن علينا فعل المزيد لإبلاغ الناس ) .

يذكر أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب فضيحة اختراق أدى لكشف معلومات

شخصية عن الملايين من مستخدمي فيسبوك فيما أفادت مزاعم بأن شركة

للاستشارات السياسية استغلت هذه البيانات.