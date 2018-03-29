اجتماع ببلدية تراغن لمناقشة السبل الكفيلة لتزويد محطات الوقود .الخميس ، 29-03-2018 - 10:25:00



تراغن 29 مارس 2018 ( وال )- عقد بالمجلس البلدي تراغن مؤخرا اجتماع
تراسه عميد البلدية المكلف وبحضور مدراء محطات الوقود بمنطقة حوض مرزق
وذلك ضمن الجهود المبدولة من المجالس البلدية في الجنوب الليبي لحل مشكلة
نقص الوقود . وناقش الاجتماع السبل الكفيلة لمكانية تزويد محطات الوقود وتهيئة
الظروف لذلك امنيأ .
واتفق الحضور في اجتماعهم على ضرورة توفير الوقود بالمحطات بالتعاون
مع الجهات ذات العلاقة وضمانا لتوفيرها بالمحطات بعيدا عن استغلال بيعها
في السوق السوداء المنتشرة حاليأ بالمنطقة .
...(وال)...

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