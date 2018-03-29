الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 29 مارس 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الخميس ، وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* ملخص عام.

مازالت الفرصة مهيأة هذا اليوم لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الخليج و

شمال شرق ليبيا مع رياح نشطة على مناطق الشمال والجنوب الشرقي.



* رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء قليلة السحب تتكاثر على الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت مع

إحتمال سقوط رخات من المطر ، والرياح شمالية غربية معتدلة إلي نشطة

السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة

السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (14-20) درجة مئوية ، وتسجل

إرتفاعا ملحوظا وتدريجي بداية من يوم الغد على أغلب المناطق.



* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

تتكاثر السحب هذا اليوم على أغلب المناطق مع سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة

، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا قد تصل سرعتها على

بعض المناطق إلى ( 50 ) كم /ساعة تتحول تدريجيا يوم الجمعة إلى جنوبية

غربية فجنوبية خفيفة إلى معتدلة ، ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين

(12-18) درجة مئوية وتصل إلى ( 22 ) درجة مئوية على جالو والجغبوب ،

وتسجل إرتفاعا طفيفا يوم الغد على أغلب المناطق.



* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء صافية إلى قليلة السحب قليلة السحب ، والرياح شمالية غربية إلى

شمالية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى

معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى مابين (18- 23) درجة مئوية وتسجل

إرتفاع تدريجي يوم الغد على أغلب المناطق.



* الكفرة - تازربو - السرير

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة والرياح شمالية غربية نشطة

السرعة مثيرة للاتربة والرمال هذا اليوم على أغلب المناطق ودرجات الحرارة

القصوى تتراوح مابين ( 23 - 26) درجة مئوية .

..( وال ) ...