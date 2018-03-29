الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.
الخميس ، 29- 03- 2018 - 09:47:00
طرابلس 29 مارس 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الخميس ، وفقاً للنشرة
الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
* ملخص عام.
مازالت الفرصة مهيأة هذا اليوم لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الخليج و
شمال شرق ليبيا مع رياح نشطة على مناطق الشمال والجنوب الشرقي.
* رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.
السماء قليلة السحب تتكاثر على الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت مع
إحتمال سقوط رخات من المطر ، والرياح شمالية غربية معتدلة إلي نشطة
السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة
السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (14-20) درجة مئوية ، وتسجل
إرتفاعا ملحوظا وتدريجي بداية من يوم الغد على أغلب المناطق.
* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.
تتكاثر السحب هذا اليوم على أغلب المناطق مع سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة
، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا قد تصل سرعتها على
بعض المناطق إلى ( 50 ) كم /ساعة تتحول تدريجيا يوم الجمعة إلى جنوبية
غربية فجنوبية خفيفة إلى معتدلة ، ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين
(12-18) درجة مئوية وتصل إلى ( 22 ) درجة مئوية على جالو والجغبوب ،
وتسجل إرتفاعا طفيفا يوم الغد على أغلب المناطق.
* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.
السماء صافية إلى قليلة السحب قليلة السحب ، والرياح شمالية غربية إلى
شمالية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى
معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى مابين (18- 23) درجة مئوية وتسجل
إرتفاع تدريجي يوم الغد على أغلب المناطق.
* الكفرة - تازربو - السرير
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة والرياح شمالية غربية نشطة
السرعة مثيرة للاتربة والرمال هذا اليوم على أغلب المناطق ودرجات الحرارة
القصوى تتراوح مابين ( 23 - 26) درجة مئوية .
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