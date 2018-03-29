نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل ليبيا .





طرابلس 29 مارس 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الخميس ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل من رأس اجدير إلى سرت :

" السماء قليلة السحب إلى صافية ، الريح شرش إلى باش سرعته مابين

(10-25)عقدة ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين(0.50-2.50) متر ، البحر خفيف

الموج إلى قليل الاضطراب ، درجة حرارة سطح البحر مابين (15-16) درجة

مئوية.

" الرؤيـة جيدة.



*الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :

" السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع سقوط أمطار هذا

اليوم ، الريح شرش سرعته مابين (10 - 25) عقدة.

" إرتفاع الموج يتراوح مابين بين )0.75-2.75) متر ، البحر قليل

الاضطراب الى مضطرب ويكون خفيف الموج يوم الغد على ساحل رأس لأنوف ، درجة

حرارة سطح البحر مابين (15-17) درجة مئوية.

" الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اثناء سقوط المطر.

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