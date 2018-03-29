نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل ليبيا .
الخميس ، 29- 03- 2018 - 09:55:00
طرابلس 29 مارس 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الخميس ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .
* الساحل من رأس اجدير إلى سرت :
" السماء قليلة السحب إلى صافية ، الريح شرش إلى باش سرعته مابين
(10-25)عقدة ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين(0.50-2.50) متر ، البحر خفيف
الموج إلى قليل الاضطراب ، درجة حرارة سطح البحر مابين (15-16) درجة
مئوية.
" الرؤيـة جيدة.
*الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :
" السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع سقوط أمطار هذا
اليوم ، الريح شرش سرعته مابين (10 - 25) عقدة.
" إرتفاع الموج يتراوح مابين بين )0.75-2.75) متر ، البحر قليل
الاضطراب الى مضطرب ويكون خفيف الموج يوم الغد على ساحل رأس لأنوف ، درجة
حرارة سطح البحر مابين (15-17) درجة مئوية.
" الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اثناء سقوط المطر.
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