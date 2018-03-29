الجاليات الإسلامية ستؤدي دوراً مهماً في مستقبل أوروبا .





بروكسل 29 مارس 2018 ( وال ) - اعلن النائب الأول لرئيس المفوضية

الأوروبية" فرانس تيمرمانس" ان الجاليات الإسلامية في أوروبا بكل تنوعها،

ستؤدي دورا مهما في مستقبل القارة .

جاء ذلك في بيان نشره امس الثلاثاء حول اجتماع يعقده اليوم مع علماء

وممثلين عن 10 أديان من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي .

وأشار البيان إلى أن الاجتماع سيبحث مستقبل أوروبا وعلاقات المفوضية

الأوروبية مع الجاليات الإسلامية في القارة، وسيشارك فيه ممثلون من

بلجيكا وبلغاريا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا .

ولفت البيان بحسب وكالة أنباء الأناضول إلى أن المفوضية الأوروبية أيدت

دائما ممارسة المسلمين شعائرهم الدينية، مضيفا أن الجاليات الإسلامية في

أوروبا بكل تنوعها، ستؤدي دورا مهما في مستقبل القارة .

ولا توجد إحصائيات رسمية حول عدد المسلمين في أوروبا، إلا أن تقديرات

تشير إلى وجود أكثر من عشرين مليون مسلم .