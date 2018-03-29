الجاليات الإسلامية ستؤدي دوراً مهماً في مستقبل أوروبا .
الخميس ، 29- 03- 2018 - 09:58:00
بروكسل 29 مارس 2018 ( وال ) - اعلن النائب الأول لرئيس المفوضية
الأوروبية" فرانس تيمرمانس" ان الجاليات الإسلامية في أوروبا بكل تنوعها،
ستؤدي دورا مهما في مستقبل القارة .
جاء ذلك في بيان نشره امس الثلاثاء حول اجتماع يعقده اليوم مع علماء
وممثلين عن 10 أديان من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي .
وأشار البيان إلى أن الاجتماع سيبحث مستقبل أوروبا وعلاقات المفوضية
الأوروبية مع الجاليات الإسلامية في القارة، وسيشارك فيه ممثلون من
بلجيكا وبلغاريا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا .
ولفت البيان بحسب وكالة أنباء الأناضول إلى أن المفوضية الأوروبية أيدت
دائما ممارسة المسلمين شعائرهم الدينية، مضيفا أن الجاليات الإسلامية في
أوروبا بكل تنوعها، ستؤدي دورا مهما في مستقبل القارة .
ولا توجد إحصائيات رسمية حول عدد المسلمين في أوروبا، إلا أن تقديرات
تشير إلى وجود أكثر من عشرين مليون مسلم .