فرنسا تخفض سن التعليم الإلزامي من 6 سنوات إلى 3 .





باريس 29 مارس 2018 ( وال ) - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

عن خفض سن التعليم الإلزامي في فرنسا من ست سنوات إلى ثلاث سنوات كجزء من

الإصلاحات الجديدة في البلاد.

وبموجب هذا التغيير ستصبح فرنسا من الدول الأوروبية الأولى التي تلزم

ببدء التعليم الإلزامي في سن مبكر.

وسيتأثر بهذا القرار نسبة قليلة من الأطفال، إذ أن أغلبية العائلات

الفرنسية ترسل أطفالها إلى المدراس في سن الثالثة.

وتبعاً للإحصائيات الحكومية، فإن 2.4 في المئة من الأطفال لا يرتادون

المدرسة في سن الثالثة.

وقال ماكرون إن "هذا التغيير يسعى لتحقيق المساواة في التعليم، لأن

الأهالي الذين يعيشون في المناطق الفقيرة في فرنسا أو على أراضيها ما

وراء البحار لا يرسلون أطفالهم إلى المدراس في سن مبكر".

وفي باريس، 93 في المئة من الأطفال في سن الثالثة مسجلين في المدارس

إلا أن نسبة إرسال هؤلاء الأطفال في بعض الأراضي الفرنسية ما وراء البحار

أقل من ذلك بكثير، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وأضاف ماكرون في كلمة ألقاها في مؤتمر " آمل أن يكون هذا التغيير الذي

سيبدأ اعتباراً من الموسم الدراسي في 2019، يعمل على تصحيح الفوارق غير

المقبولة".

وأكد أن " هذا التغيير يعد أمراً فارقاً في النظام التعليمي الفرنسي".