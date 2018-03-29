بريطانيا تقرر الابقاء على حالة التأهب القصوى لردع أي عمليات ارهابية محتملة .





لندن 29 مارس 2018 ( وال ) - قررت السلطات البريطانية الإبقاء على

حالة التأهب القصوى لردع أي عمليات ارهابية محتملة من قبل الجماعات

المتشددة.

وقال متحدث باسم وايت هول" الحكومة البريطانية" ان احتمالات شن تلك

الجماعات المتطرفة التابعة" لداعش " هجمات ارهابية مازال مرتفعا وعليه

فان الإبقاء على حالة التأهب القصوى امر ضروري لمنع مثل تلك العمليات

الإرهابية من زعزعة الامن والاستقرار في عموم المملكة المتحدة.

وحذر البيان من انه وعلى الرغم من خسارة تنظيم داعش الإرهابي الكثير

من حواضنه الا ان التنظيم بخلاياه النائمة مازال يشكل خطر كبيرا على

الامن الداخلي والخارجي.

وقال المتحدث الأمني الذي فضل عدم الكشف عن هويته " ان الحكومة

البريطانية تبنت اُسلوب العمل بخطة اطلق عليها Fusion Doctrine تتمثل

بعمل جماعي مشترك لكل المؤسساتها الأمنية والاستخبارتية من اجل استيعاب

كافة الخطط العدائية التي تقوم عناصر التنظيم الخارجية والداخلية

بانتهاجها.