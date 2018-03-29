لجنة لإدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.





طرابلس 29 مارس 2018 ( وال ) - شكل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

لجنة لادارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية برئاسة المهندس. إبراهيم

سالم تاكيتة. وتنفيذا للقرار رقم (358) لسنة 2018 ميلادية الصادر عن المجلس أقيمت

بمقر الجهاز بمنطقة الفلاح مراسم التسليم والاستلام، ما بين الدكتور"

الهادي الشريف، أمين لجنة الإدارة السابق للجهاز والمهندس. إبراهيم سالم

تاكيتة، رئيس لجنة الإدارة الحالية لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

وجرت مراسم التسليم والإستلام بإشراف : عبدالمجيد محمد القطروني، رئيس

اللجنة المكلفة بإتمام إجراءات التسليم والاستلام.

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